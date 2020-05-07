"عبدالملك": معركة القضاء على مليشيا الحوثي الإرهابية هي معركة كل اليمنيين

قال: النصر قادم على هذه الفئة الباغية التي انتهكت الأعراض ودمرت الممتلكات

قال رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك: إن معركة القضاء على مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها العنصري هي معركة كل اليمنيين.

وأكد وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن محافظة البيضاء وقبائلها الباسلة، ضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن ثورة سبتمبر والدفاع عن اليمن في محطات تاريخية مختلفة.

ولفت إلى تداعي قبائل البيضاء للوقوف في وجه المليشيات الحوثية الإرهابية لوضع حد لانتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين، وآخرُها إقدامُها على قتل المواطنة "جهاد الأصبحي" عقب اقتحام منزلها؛ في جريمة تُنافي كل العادات والتقاليد والأعراف القبلية والأخلاقية.

وأشار "عبدالملك" إلى أن النصر قادم لا محالة على هذه الفئة الباغية التي انتهكت الأعراض ودمرت الممتلكات وأزهقت الأرواح في سبيل تنفيذ أجندتها الانقلابية الدخيلة على المجتمع والشعب اليمني.