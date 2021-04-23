فيتنام تتسلم المساعدة المالية المقدمة من السعودية للمتضررين من الفيضانات

سلّمها سفير خادم الحرمين لنائب وزير الخارجية الفيتنامي

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام سعود بن فهد السويلم نيابةً عن حكومة المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدة المالية المقدمة من المملكة لنائب وزير الخارجية الفيتنامي للمتضررين من الفيضانات الأخيرة وسط فيتنام.

فيما نقل "السويلم " شكر وتقدير حكومة فيتنام والشعب الفيتنامي للمملكة على تلك المساعدة.