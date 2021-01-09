وزارة النقل الإندونيسية: الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737

فُقدت بعد إقلاعها من مطار العاصمة كانت تقوم برحلة داخلية

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، أن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737، وكانت تقوم برحلة داخلية.

وكانت سلطات الطيران المدني الإندونيسية، قد فقدت الاتصال بالطائرة التي تعود لشركة "سريويجايا إيرلاينز"، بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإندونيسية؛ حيث كانت متجهةً إلى مدينة بونتياناك.

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09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 02:21 PM

فُقدت بعد إقلاعها من مطار العاصمة كانت تقوم برحلة داخلية

وزارة النقل الإندونيسية: الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737

خالد الشاماني

الرياض

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أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، أن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737، وكانت تقوم برحلة داخلية.

وكانت سلطات الطيران المدني الإندونيسية، قد فقدت الاتصال بالطائرة التي تعود لشركة "سريويجايا إيرلاينز"، بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإندونيسية؛ حيث كانت متجهةً إلى مدينة بونتياناك.

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