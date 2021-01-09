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فُقدت بعد إقلاعها من مطار العاصمة كانت تقوم برحلة داخلية

وزارة النقل الإندونيسية: الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، أن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737، وكانت تقوم برحلة داخلية.

وكانت سلطات الطيران المدني الإندونيسية، قد فقدت الاتصال بالطائرة التي تعود لشركة "سريويجايا إيرلاينز"، بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإندونيسية؛ حيث كانت متجهةً إلى مدينة بونتياناك.