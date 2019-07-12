مبادرة "عون" تتعامل مع عدد من البلاغات بـ"رجال ألمع"

باشرت إصلاح سيارات معطلة بسرعة فائقة

فعّلت بلدية محافظة رجال ألمع التابعة لأمانة منطقة عسير، مبادرة عون التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والتي تهدف لتقديم حُسن الوفادة للزوار القادمين للمنطقة، ضمن فعاليات صيف عسير الذي يقام هذا العام تحت شعار "مرحباً ألف" في عسير.



وباشرت بلدية رجال ألمع عدداً من البلاغات الخاصة بأعطال السيارات، والتي تم التعامل معها بسرعة وبدقة فائقة؛ حيث تم إصلاح عدد من السيارات الخاصة بعدد من زوار المحافظة.

من جانبه أكد رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ، أن المبادرة لاقت نجاحاً كبيراً، وحققت حتى الآن مردوداً طيباً عن المنطقة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص، مشيراً إلى أنه تم توفير سطحة وميكانيكي على الطرق المؤدية للمحافظة للتعامل مع البلاغات الواردة إلى البلدية على الرقم المخصص لذلك.

واختتم "حافظ" حديثه، بأن البلدية تسخّر كافة إمكاناتها لتقديم أحسن وفادة تليق بزوار رجال ألمع، وتعكس صورة مشرفة عن المحافظة.



