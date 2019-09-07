الدوسري لـ"سبق": جمعية أصدقاء اللاعبين تتابع حالة خالد مسعد وفق الأنظمة

أكد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الأمين العام فهيد الدوسري أن الجمعية تتابع بأهمية كبيرة موضوع اللاعب الدولي السابق خالد مسعد وما يعانيه هذه الأيام من مصاعب كثيرة على الرغم من أن اللاعب لا يقع ضمن نطاق عمل الجمعية، مشيرًا إلى أن الجمعية منذ تأسيسها حددت لها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نطاق عمل محدد (منطقة الرياض فقط ) ولا تستطيع أن تقدم خدماتها خارج هذا النطاق، مؤكدًا أن ذلك لن يثني الجمعية في تقديم المساعدة للاعب خالد مسعد أو غيره من اللاعبين الذين يقعون خارج نطاق عمل الجمعية وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات.

وأضاف الدوسري: سنسعى في الجمعية لمساندة اللاعب عن طريق الشراكات التي وقعتها الجمعية مع عددٍ في القطاعات الثلاثة (غير الربحية، الحكومي، الخاص) وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك تقديرًا وعرفانًا من الجمعية بما قدمه النجم لرياضة وطنه، من إخلاص وتفانٍ طوال مسيرته الرياضية، متمنيًا أن تفتح الوزارة نطاق عمل الجمعية لتقديم الخدمة لكل اللاعبين القدامى في مختلف مناطق المملكة.

وختم الدوسري تصريحه لـ"سبق" بدعوة كل رجال الأعمال سواءً من المنتمين للوسط الرياضي أو خارجه ورجالات المنطقة الغربية، وأعضاء شرف وإدارة النادي الأهلي؛ لمساندة اللاعب الدولي السابق خالد مسعد تقديرًا لما قدمه لرياضة الوطن من إنجازات ظلت وستظل خالدة في أذهان الرياضيين.

وكانت "سبق" قد سلطت الضوء على حالة مسعد الأربعاء الماضي بعنوان (خالد مسعد لـ "سبق": قدّمت زهرة شبابي لرياضة بلادي ونحن في مجتمع مترابط) , وخص اللاعب الصحيفة بتصريح أوضح من خلاله أنه في وطن مترابط لن يتخلى عنه.