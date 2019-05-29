مدير تعليم مكة: منهجنا في التعامل العدلُ وطموحنا الجودة

استقبل قيادات ومنسوبي الإدارات بعد تكليفه وفي أول يوم عمل

خاطَبَ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد الثقفي، بعد توليه إدارة التعليم، القيادات الإدارية، مشددًا على ضرورة العمل سويًّا لتحقيق المأمول والخطط المرجوة والجودة.

وأضاف الثقفي خلال استقباله اليوم الأربعاء قيادات ومنسوبي إدارات تعليم مكة المكرمة خلال مباشرته أول يوم عمل بعد قرار تعيينه، بمقر مركز خدمة المستفيدين: "سأعمل معكم وفق منهج العدل، وكل القرارات ستكون عن طريق اللوائح والأنظمة الضامنة لكل الحقوق، وسنكون معًا فريقًا واحدًا للارتقاء بالتعليم في مكة المكرمة؛ حرصًا على تحقيق الجودة في مفهومنا التعليمي.

وقال في كلمته أمام منسوبي "تعليم مكة" الذين قدّموا له التهنئة على ثقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، ووزير التعليم على تكليفه مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة مكة المكرمة: يسعدني ويشرفني أن أنال شرف ثقة مستشار خادم الحرمين الشريفين ووزير التعليم، بأن أكون مكلفًا معكم في قيادة تعليم منطقة مكة المكرمة، وبحول الله وقوته وجهودكم المشهودة نقدم عملًا يليق بشرف المكان والزمان والإنسان، ونعمل سويًّا على توجيهات وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، بالإخلاص والعمل الجادّ في كل ما من شأنه مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، وتحقيق تطلعات الوطن، وتجاوز التحديات، ووضع فرص تحسين الأداء موضوع التنفيذ، وتوطيد العمل الاتصالي لتعزيز البيئة الإيجابية والدافعية لتحقيق القيمة المضافة المأمولة في عمليات التعليم؛ مشيرًا إلى ما أكد عليه وزير التعليم من أن المرحلة القادمة تستهدف التركيز على الطالب وتحسين نواتج التعلم، لصناعة الفارق عبر استثمار المبادرات والبرامج والمشاريع التي وضعتها الدولة -وفقها الله- لتغيير مستقبل التعليم ليسهم في إكساب المتعلمين مهارات القرن الـ٢١ والثورة الصناعية الرابعة؛ حتى يسهموا في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وفي ختام اللقاء، سأل الله أن يسدد الخطى ويبارك في الجهود، وأن يُسهم الجميع في تحقيق التطلعات التي تخدم العملية التعليمية الوطنية في قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

كما قدّم شكره على الجهود التي بذلها سلفه محمد بن مهدي الحارثي خلال فترة عمله السابقة؛ مؤكدًا أنه قدّم جهدًا مباركًا.

جدير بالذكر أن "الثقفي" تدرّج في العمل بـ"تعليم جدة" معلمًا ثم مشرفًا تربويًّا، وتقلد عددًا من المناصب القيادية، إلى أن قاد دفة التعليم في محافظة جدة، حقق فيها عددًا من الإنجازات؛ منها حصول الإدارة على جائزة التميز الوزاري على مستوى المملكة، وحصوله على شخصية العام في مشروع "كيف نكون قدوة؟" وحصول إدارة تعليم جدة على جائزة الإدارة المؤثرة على مستوى إدارات التعليم.