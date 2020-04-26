أعلى عدد.. مالي: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك في أعلى عدد من الإصابات بالفيروس منذ ظهور أول حالة في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم، أن عدد الإصابات الإجمالي يرتفع بذلك إلى 355 إصابة مؤكدة منذ ظهور الفيروس في البلاد، التي سجلت كذلك أربع وفيات ومثلها حالات شفاء.