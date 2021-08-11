غداً في جدة.. انطلاق المرحلة الثانية من بطولة المملكة للسيدات للكرة الطائرة

بمشاركة 6 فرق تبحث عن التأهل إلى التصفيات النهائية

تنطلق، غدًا، المرحلة الثانية من بطولة المملكة المفتوحة للسيدات للكرة الطائرة بمشاركة 6 فرق تبحث عن التأهل إلى التصفيات النهائية للبطولة بعد تقسيمها إلى مجموعتين بمعدل 3 فرق لكل مجموعة يتأهل من خلالها متصدر كل مجموعة، ويتم احتساب المركزين الأول والثاني بينهما بناءً على عدد مرات الفوز، والتي يتم جمعها في البطولة المقرر أن تستمر حتى 16 أغسطس الجاري على صالة جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة.

وحلّ في المجموعة الأولى فرق تقنية جدة وفلامنجو KSA وبلو جايز1، فيما جاءت فرق بلو كليكرز واوشن وبلو جايز2 في المجموعة الثانية، بعد إجراء القرعة بين الفرق المشاركة في مجموعة جدة.

ويبدأ التنافس غداً بمواجهة فريق تقنية جدة ونظيره فلامنجو KSA في افتتاحية البطولة عند الـ 30: 3 مساءً وبعدها مباشرة يواجه فريق اوشن نظيره بلو جايز2 في المباراة الثانية عند الـ 30: 5 مساءً.

الجدير بالذكر أن بطولة المملكة المفتوحة للسيدات انطلقت في الرياض الأسبوع الماضي، وأسفرت عن تأهل فريقي فينيكس في المركز الأول والنصر في المركز الثاني، فيما ستكون المرحلة الثالثة وما قبل الأخيرة في الدمام، ثم التصفيات النهائية المقرر أن تكون في العاصمة الرياض.