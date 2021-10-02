"صحة الطائف" تُحقِّق في شكوى مواطن لرفض مستشفى علاجه مرتَيْن

بعد حضوره إليهم وعودته مجددًا لهم بالإسعاف

تُحقِّق "صحة الطائف" في شكوى مواطن ضد بعض العاملين بأحد مستشفيات الطائف بعدما رفضوا -وفقًا لشكواه- تقديم العلاج له بحجة عدم حاجته الماسة للعلاج على الرغم من شعوره بالتعب والتنميل في يده، والغثيان، وألم في الصدر؛ ليغادر المستشفى دون تقديم العلاج، ويعود مرة أخرى بالإسعاف بعد ساعات إثر تعرُّضه للإغماء.



وتفصيلاً، ذكر المواطن ماجد محمد الحسني -بحسب شكواه- أنه ذهب لطوارئ أحد المستشفيات بمحافظة الطائف؛ إذ كان يشعر بغثيان شديد، مع آلام في الصدر، وأخرى أسفل البطن، وشعور بالتعب والتنميل في اليد، يأتي ويروح، وتم فُتح ملف في الطوارئ، وبعد ساعتين من الانتظار أفاده أحد الأشخاص بأنه ليس له علاج هنا، وعليه التوجه لمستوصف، مبينًا أنه حاول توضيح وضعه الصحي فرفض تمامًا.. وتساءل: "لماذا كل هذا الانتظار وبعدها يتم رفض حالتي الصحية؟!".



وأضاف "الحسني" بأنه تقدم بشكوى لوزارة الصحة، وحاول مع المسؤولين بالمستشفى لعلاجه، وراجع أحد الأشخاص بالطوارئ، فقال له: "إذا عندك جلطة أدخلتك، ونحن لم نجد عندك شيئًا، ولا يوجد لدينا علاج إلا للحالات الشديدة". وبعد ذلك خرج منزعجًا، وغادر المستشفي على الفور، وذهب للمنزل، وأخذ مسكنًا للآلام.



وأفاد بأنه بعد ذلك خرج من المنزل، وأثناء قيادته السيارة شعر بدوخة مفاجئة، وتنميل وطنين في الأذن، وشعور شديد بالغثيان، ثم أُغمي عليه في الشارع، وتعرَّض لضربة في الرأس والأرجل عند السقوط على الأرض، وفزع إليه الناس، وأعطوه ماء ليشرب، وسكبوا على رأسه الماء حتى عاد له الوعي من جديد.



وذكر أنه ذهب بعدها للمنزل، وتكرر الإحساس نفسه، والإغماء؛ فنُقل عبر الإسعاف إلى المستشفى نفسه، ووافق أحد المسؤولين على استقباله في الطوارئ، وبعد إجراء بعض الأمور الصحية له للتأكد من وضعه طُلب منه الخروج والانتظار في الاستراحة، وكان على السرير يشعر بالدوخة والغثيان، وأحضروا له موظف الأمن رغم تعبه الشديد، وتم إخراجه من السرير إلى صالة الانتظار، وهو على الكرسي، وأخبروه بأن أمامه من 8 إلى 10 مرضى حتى يحين دوره، ولم يأتِ أي شخص ليفحصه أو ويسأله عن وضعه لإقرار المغادرة للمرة الثانية والخروج من المستشفى. مطالبًا بفتح تحقيق حول ما جرى له، ومحاسبة المتسبب حتى لا يتكرر هذا الأمر مع غيره.



من جهته، ذكر وليد الثقفي، نائب المتحدث الرسمي لصحة الطائف، أنه تم إحالة الشكوى لمدير الشؤون الصحية للتحقيق فيها، مبينًا أن المعاملات هذه تأخذ وقتًا في التحقيق وظهور النتائج.