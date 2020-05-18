أمانة العاصمة المقدسة توزّع معقمات مجاناً شرق مكة المكرّمة

ضمن جهود منع انتشار فيروس كورونا والتدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى

واصلت أمانة العاصمة المقدّسة؛ ممثلة في وكالة الخدمات، بمشاركة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية – إدارة التطوع البلدي، توزيع المعقمات على المواطنين والمقيمين والعاملين بالميدان من الإدارات الحكومية والعاملين في المنشآت التجارية والمتسوقين شرق مكة المكرّمة، ضمن الجهود التي تبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع.

وأوضحت وكالة الخدمات أن هذه البادرة جاءت بتنفيذ من الإدارة العامة للصحة العامة على شكل عبوات تعقيم توزع على المواطنين والمقيمين والعاملين في الميدان والمنشآت التجارية، إيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا، وزيادة في مستوى الوعي بتعقيم اليدين والالتزام بالإرشادات الطبية.

وبيّنت الخدمات أن المعقمات مصنّعة عبر مختبرات خاصة ورُوعي مطابقتها مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرةً إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة، بهدف ضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين، ضرورة التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، كما أهابت بالجميع، مساندة الجهود المبذولة للتصدّي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.