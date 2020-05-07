الآن أهم شروط الصعود للطائرة "الكمامة وعدم وجود حقائب".. هنا التفاصيل

1.2 مليون شخص فقدوا وظائفهم

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن توصيته التي تعتبر إلزامية لأعضائه، وهم شركات الطيران الحكومية والخاصة، وهي ارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والبداية ستكون مع الرحلات التي ستنطلق في مايو الحالي، وخاصة في الشرق الأوسط، كما سيمنع اصطحاب أي حقائب شخصية أو غيرها مع الراكب في الطائرة.

وقال المستشار الطبي ديفيد باول لـ"رويترز": إنه بينما من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد، لكن التوصية هي الإلزام بارتداء الكمامات أو أغطية الوجه على متن الطائرات.

وكان الاتحاد قد ذكر في وقت سابق أن حجم الخسائر المتوقعة على الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط قد يصل إلى 24 مليار دولار بالمقارنة مع العام الماضي، بزيادة عن التوقعات السابقة بخمسة مليارات منذ بداية شهر أبريل الماضي، في الوقت الذي تعرضت 1.2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به لخطر محتدم في منطقة الشرق الأوسط، بالمقارنة مع 0.9 مليون في التوقعات السابقة.

وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: تواصل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط مواجهتها لتداعيات فيروس "كورونا"؛ فحركة المسافرين جواً انعدمت بشكل كامل، مما تسبب في توقف تدفق الإيرادات لشركات الطيران.