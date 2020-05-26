ألعاب العيد تسبِّب تورمًا واحمرارًا بأعين طفلَيْن بالطائف

مواطن تقدَّم بشكاوى للجهات المعنية عبر "تويتر" ولم يتم الرد عليه

نقل مواطن بمحافظة الطائف طفلَيْن لتلقي العلاج بأحد المستوصفات الخاصة؛ وذلك بعد تعرُّض أعينهما للتورم والاحمرار من عبوة تُستخدم للألعاب والاحتفالات من إحدى الشركات المعروفة بالأسواق.

وفي التفاصيل، قال المواطن رائد الحارثي إنه قام بشراء ألعاب احتفالات بمناسبة العيد، وأثناء اللعب أتت مادة من عبوة تُستخدم للاحتفالات والألعاب، بأعين الطفلين؛ ما تسبب بحرقان واحمرار فيها؛ ولم يستطيعا فتح أعينهما من شدة الحرارة داخلها. مبديًا استغرابه من الكتابة على العبوة بأنه لا يوجد ضرر للعينين.

وأضاف الحارثي: حالة الطفلين تزايدت سوءًا بعد ساعات من إصابتهم؛ ما استدعى نقلهما. مبينًا أنه تقدم بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية عبر حساباتها بتويتر، وحتى الآن لم يتم الرد عليه. مشيرًا إلى أنه تواصل معه عدد من الأشخاص بتويتر بعد نشر حالته؛ لأن هناك حالات مماثلة وقعت لعدد من أقاربهم. داعيًا الجهات المعنية للتحقق في الشكوى، ومعرفة مدى الأضرار التي سببتها هذه العبوة، وسَحبها من الأسواق.