خلال مهرجان الإبل.. اختتام منافسات "كأس النادي" لفئة المغاتير

بمشاركة 1320 فردية من "الوضح والشقح والحمر والشعل والصفر"

أُسدل الستار اليوم، على منافسات "كأس النادي" لفئة المغاتير، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسختها السادسة، بعد استعراض جميع الألوان أمام لجنة التحكيم النهائية.

وخلال الأيام الماضية شارك 66 مشاركاً في منافسات "كأس النادي" (التلاد)، حيث تم عرض 1320 فردية في ألوان:"الوضح والشقح والحمر والشعل والصفر".

وكانت منافسات لون الصفر الأكثر احتداماً، بحضور 15 مشاركاً، فيما حضر 14 مشاركاً في فئة "الوضح"و13 مشاركاً في فئة "الشعل" و12 مشاركاً في فئتي الحمر والشقح.

وركز نادي الإبل على الإنتاج من خلال فئتي الفحل وإنتاجه، وكأس النادي (التلاد)، لاستقطاب الملَّاك المنتجين، وإتاحة الفرصة لاستعراض فردياتهم في المسابقات المخصصة لها في مهرجان الملك عبدالعزيز، لإظهار أقوى وأفضل المزارع المنتجة.

وكشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن فلاح بن حثلين في وقت سابق، أن شوط كأس النادي (التلاد) في مهرجان المؤسس، وُضِع للتعريف بأفضل المزارع المنتجة في العالم، مبينًا وجود دراسة بترحيل هذه المنافسة (التلاد) لمسابقات مهرجانات المناطق العام القادم.