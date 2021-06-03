"إيرفي رينارد" يواجه الإعلام للحديث عن مواجهة اليمن

قبل خوض مباريات الدور الثاني من التصفيات

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرفي رينارد"، غدًا الجمعة، مؤتمرًا صحفيًّا لحديث عن مواجهة الأخضر أمام نظيره منتخب اليمن ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسيقيم "إيرفي رينارد" مؤتمره الصحفي في قاعة المؤتمرات بملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود، الذي يحتضن اللقاء عند الساعة (4:30) مساءً.

ويتصدّر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط لأوزبكستان و7 لسنغافورة و5 لليمن و4 من ست مباريات لفلسطين.