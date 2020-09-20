الباطن يتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الأولى

بمرافقة القادسية .. عاد للعب بين الكبار للمرة الرابعة في تاريخه

بعد تعادله الإيجابي أمام البكيرية 1/1 , توج فريق الباطن الأول لكرة القدم، الأحد، بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، لينهي الدوري متصدرًا برصيد 76 نقطة وبفارق نقطة عن القادسية الوصيف.

وكان فريق الباطن ضمن الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادل البكيرية مع نظيره فريق العين في ختام منافسات الجولة 34.