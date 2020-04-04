القبض على يمني حاول الإرجاف بالشائعات في فيديو "الوضع خطير"

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شخص؛ قام بتعمُّد تصوير الأرفف الفارغة في أحد أسواق المواد الغذائية بحفر الباطن، وهو يتحدث قائلاً: "الوضع خطير"؛ وذلك بقصد الإرجاف، ونشر الشائعات المغرضة.

وبدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.