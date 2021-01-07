ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

من خلال الجولات الرقابية لحملة "وطن بلا مخالف"

تواصل حملة "وطن بلا مخالف" في الطائف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية.

وتم من خلال الحملة ضبط محال مخالفة وعمالة وافدة تقوم ببيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء، وبطاقات لتمرير المكالمات بطرق غير نظامية.

وجرى إغلاق المحال وتسليم العمالة للجهات المختصة.

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07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 01:29 AM

من خلال الجولات الرقابية لحملة "وطن بلا مخالف"

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

فهد العتيبي

الطائف

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تواصل حملة "وطن بلا مخالف" في الطائف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية.

وتم من خلال الحملة ضبط محال مخالفة وعمالة وافدة تقوم ببيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء، وبطاقات لتمرير المكالمات بطرق غير نظامية.

وجرى إغلاق المحال وتسليم العمالة للجهات المختصة.

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