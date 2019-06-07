"النيابة العامة" تحذر من إساءة استعمال الأسلحة النارية في الاحتفالات وتؤكد: سلوكيات موجبة للمساءلة

نشرت تفاصيل العقوبات للأسلحة الغير مرخصة ومخالفات استعمالها

حذرت النيابة العامة من إساءة استعمال الأسلحة النارية في الاحتفالات.

وقالت اليوم في تغريدة توعوية : "أخي المواطن.أخي المقيم : ‏كُن واعياً بالضرر البالغ والداهم جراء إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر، متمنين للجميع أفراحاً آمنة".

ونشرت النيابة انفوغرافيك يبين العقوبات النظامية لحيازة الأسلحة غير المرخصة والاستعمال الغير نظامي للأسلحة المرخصة التي تشتمل على السجن والغرامات المالية.