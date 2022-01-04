"رئاسة الحرمين" تستعد لموسم الأمطار بفحص المولدات الكهربائية ومخارج الصوت الاحتياطية

بهدف تهيئة جميع الخدمات وتوفير بيئة آمنة وروحانية متكاملة للمعتمرين والزائرين

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بالشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، بتفعيل خططها التشغيلية المتعلقة بمواسم الأمطار، من خلال تجهيزها لمخارج الصوت الاحتياطية وفحصها بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامتها، وفحص وعمل الصيانة الطارئة لجميع المولدات الاحتياطية الكهربائية.



وفي التفاصيل، أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن الوكالة قامت برفع الجاهزية لمنظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، مع الاستعداد الكامل للقوى البشرية والفنية والبدء بتفعيل الخطط التشغيلية استعداداً للحالة المطرية.



وأكد "القرشي" على تكثيف الجولات الميدانية لمنسوبي الوكالة أثناء هطول الأمطار ورصد الملاحظات الميدانية وسدادها على الفور.



واختتم حديثه بالقول: إن هذه الخدمات تأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على رفع كافة التجهيزات لمواكبة الحالة المطرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وتهيئة جميع الخدمات وتوفير بيئة آمنة وروحانية متكاملة للمعتمرين والزائرين بالحرمين الشريفين.