"جود" الإسكان تمنح مواطنًا فيلا بعد تشققات منزله بقرية زمزم الحدودية

تشتمل على قاعدة واسعة من الشركاء ومساهمين أهل خير

بعد أن كان السبعيني موسى عاتي الذي يعول أسرته المكونة من 4 فتيات معاقات يحلم في ترميم منزله المتهالك، أصبح اليوم يسكن في فيلا نموذجية بأحد الأحياء الراقية بعد أن منحه مساهمو منصة جود الإسكان مسكناً ملائماً لحالته.

وقال مدير جمعية البر الخيرية بصامطة عبد الله النجمي: نحن في جمعية البر الخيرية بصامطة نعمل على توفير السكن الملائم للأسر الأشد احتياجاً في المحافظة، وذلك بالشراكة مع منصة جود للإسكان؛ حيث تقوم الجمعية ببحث الحالة الاجتماعية ومعاينة حالتها على أرض الواقع بقرية زمزم بمركز الموسم الحدودي، والتأكد من حاجتها المادية وحاجتها الصحية.

وأضاف النجمي أنه بعد دراسة الحالة واكتمال ملف المواطن عاتي قمنا برفع الحالة على منصة جود الإسكان، وفي فترة وجيزة من رفع الحالة على منصة جود الإسكان، تم ولله الحمد اكتمال المساهمات لتوفير السكن الملائم للأسرة، وتم تسليم الأسرة إحدى الفلل.

وتضمن منصة جود الاسكان وصول المساهمات لمستحقيها بكل يُسْرٍ وسهولة، وذلك من خلال قاعدة واسعة من الشركاء، وعدد كبير من المساهمين من أهل الخير.