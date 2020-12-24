"الضمان الاجتماعي" بصامطة يكرّم موظفيه المتميزين

ضمن إستراتيجية الوزارة لتشجيع وتأهيل الكادر البشري

كرّم مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة محمد عمر حمدي أمس عددًا من الموظفين المتميزين في مجال عملهم بالمكتب.

ويأتي هذا التكريم تحفيزًا للموظفين لبذل المزيد من الجهد ونشر ثقافة التميز والإبداع الوظيفي إلى جانب فتح قنوات الاتصال والتواصل الأفقي بين الموظف والمسؤول المباشر باعتباره جزءًا من العملية الإدارية وتقوية العلاقة الوظيفية بينهما ودفعهم نحو تقديم أفضل ما لديهم في أعمالهم اليومية بما يُسهم في الارتقاء بمستوى أداء الإدارة وتسيير العمل على أكمل وجه.

وصرّح "حمدي" أن تكريم الموظفين المتميزين يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة الخاصة بتقدير الإنجازات المثمرة والأداء المتميز باعتبار أن الكادر البشري هو الاستثمار الحقيقي للمهارات الفردية والجماعية لافتًا إلى أن هذا التكريم يُسهم في تشجيع وتعزيز روح الإبداع والابتكار وتحفيز الموظفين لتبني الأفكار البناءة التي تصب في تطوير العمل مشيدًا بكل منسوبي المكتب.

يُشار إلى أن التكريم شمل عددًا من الموظفين بالمكتب لتميزهم وهم: عبدالله أحمد كريري وعابد محمد جماح ويحيى علي عقيلي وبندر حسن أبو علي وموسى رفاعي غوير ومضيع علي سهلي.