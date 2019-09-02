محافظ الزلفي يزور عددًا من المدارس بمناسبة انطلاق العام الجديد

قام محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، بزيارة عدد من مدارس المحافظة، برفقة مدير التعليم محمد الطريقي؛ بمناسبة انطلاقة العام الدراسي 1441هـ.

واطلع محافظ الزلفي على استعدادات وتجهيزات المدارس لبداية العام الدراسي؛ حيث تَجَوّل في الفصول، والْتقى المعلمين والطلاب، وبارك لهم بداية العام؛ مُثنيًا على حماسهم ومشيدًا بعطائهم، وقدّم شكره لمدير التعليم ولجميع منسوبيه على ما شاهده من حسن الاستعداد والتنظيم.

من جانبه، ثمّن "الطريقي" لمحافظ الزلفي، هذه الزيارة التي جاءت مع انطلاقة العام الدراسي؛ لأثرها الكبير على منسوبي المدارس وطلابها.

وأشاد بجهود جميع قادة المدارس ووكلائها ومعلميها على متابعتهم واهتمامهم خلال أيام الاستعداد، والتي أثمرت عن انطلاقة جادة لعام دراسي مكتمل.

وقدّم شكره لقائد ثانوية الإمام حمد الفرهود، وقائد متوسطة الملك خالد يوسف الثنيان، على حُسن الاستعداد والتنظيم.