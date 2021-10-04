رئيس هيئة الأدب: تطوير صناعة النشر مسؤولية مشتركة

خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الناشرين الأول

أكد رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان على أهمية الدور الذي تؤديه الحكومات والمنظمات المعنية في العالم العربي في تفعيل وتمكين قطاع النشر من خلال إيجاد حلول لضعف جاذبية الاستثمار ومصادر التمويل والنمط الاستهلاكي السلوكي للفرد العربي.

وقال، في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الناشرين الأول الذي انطلقت فعالياته اليوم، إن مؤتمر الناشرين يأتي ضمن الجهود التي تسعى من خلالها الهيئة إلى الإسهام في رفع كفاءة وجاذبية صناعة النشر.

وأضاف "علوان" أن المؤتمر يهدف لمناقشة تحديات النشر عبر جلسات "نستشرف من خلالها الآفاق المستقبلية لصناعة النشر، وأشدد هنا على أن هذه المهمة يجب أن تُمارس بشكل تكاملي بين كل دول المنطقة، وأن تكون معارض الكتب أدوات التأثير الكبرى بوصفها منظومة متكاملة لا متنافسة بين دول المنطقة، والمستفيد منها هم الناشرون والمستثمرون والمتلقون والقطاعات غير الربحية".

ويستمر نشاط مؤتمر الناشرين حتى يوم غد الثلاثاء في مقر واجهة الرياض ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، ويحظى بمشاركة نوعية من قيادات مؤثرة في صناعة النشر محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك بهدف تطوير وتعزيز هذه الصناعة، وبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين.

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04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 02:55 PM

خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الناشرين الأول

رئيس هيئة الأدب: تطوير صناعة النشر مسؤولية مشتركة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أكد رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان على أهمية الدور الذي تؤديه الحكومات والمنظمات المعنية في العالم العربي في تفعيل وتمكين قطاع النشر من خلال إيجاد حلول لضعف جاذبية الاستثمار ومصادر التمويل والنمط الاستهلاكي السلوكي للفرد العربي.

وقال، في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الناشرين الأول الذي انطلقت فعالياته اليوم، إن مؤتمر الناشرين يأتي ضمن الجهود التي تسعى من خلالها الهيئة إلى الإسهام في رفع كفاءة وجاذبية صناعة النشر.

وأضاف "علوان" أن المؤتمر يهدف لمناقشة تحديات النشر عبر جلسات "نستشرف من خلالها الآفاق المستقبلية لصناعة النشر، وأشدد هنا على أن هذه المهمة يجب أن تُمارس بشكل تكاملي بين كل دول المنطقة، وأن تكون معارض الكتب أدوات التأثير الكبرى بوصفها منظومة متكاملة لا متنافسة بين دول المنطقة، والمستفيد منها هم الناشرون والمستثمرون والمتلقون والقطاعات غير الربحية".

ويستمر نشاط مؤتمر الناشرين حتى يوم غد الثلاثاء في مقر واجهة الرياض ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، ويحظى بمشاركة نوعية من قيادات مؤثرة في صناعة النشر محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك بهدف تطوير وتعزيز هذه الصناعة، وبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين.

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