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في ختام الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الهلال "حامل اللقب الآسيوي" يخشى السقوط في محطة أبها "دوريًّا"

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تُختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الهلال (حامل اللقب الآسيوي الثامن - الرابع باسمه الجديد) ونظيره أبها.



ويحل الهلال (الرابع - 19 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره أبها (الثالث عشر - 13 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وتحديدًا عند الساعة الـ3:30 عصرًا.



ويأمل الهلال بالعودة بالنقاط الثلاث من أجل البقاء في دائرة المنافسة على اللقب (مع 3 مباريات مؤجلة للفريق بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا).



وفي المقابل يسعى أبها لتجاوز منطقة الخطر، والاقتراب أكثر من مناطق الدفء، وخطف نقاط اللقاء على حساب بطل آسيا.