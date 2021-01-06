"الاتحاد السعودي للرياضة للجميع" يستعد لإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة "معًا نتحرك"

بدعم من برنامج "جودة الحياة" أحد أهم برامج رؤية 2030 ووزارة الرياضة

يواصل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع دوره في تشجيع أفراد المجتمع حول المملكة على ممارسة الأنشطة الرياضية بشتى صورها؛ وهو الأمر الذي تجلى في إطلاق اتحاد الرياضة للجميع النسخة الرابعة من سلسلة مبادرة "معًا نتحرك"، خلال الفترة 14- 23 يناير 2021.

وسيتمكن المتسابقون، من كل الفئات العمرية، من المشاركة في تحدي نصف الماراثون (21.1كم)، وإكماله ضمن الإطار الزمني المخصص لهذا السباق، كما سيتم أيضًا إجراء تحدٍّ مخصص للمشي أو الجري للأطفال لمسافة 10 كيلومترات، ويشجع السباق المشاركين على ممارسة القليل من التمارين الرياضية يوميًّا، والتي يمكن أن تعادل إنجازًا رياضيًّا يُسهم في تحسين مستوى اللياقة البدنية.

وضمن إطار هذا البرنامج، تمت دعوة الأفراد والمجموعات الرياضية المجتمعية من مختلف محافظات المملكة الـ13؛ للانضمام إلى المبادرة، حيث سيتم إصدار شهادات المشاركة الإلكترونية لجميع المشاركين، كم سيتم أيضًا منح الجوائز الثلاثة الأولى للمجموعات الرياضية، ويمكن لأعضاء المجموعات الرياضية المجتمعية إكمال كل الفئات الفردية والجماعية عن طريق اختيار المجموعات الرياضية خلال فترة التسجيل.

وفي نهاية السباق سيتم منح الميداليات للفائزين، وتوزيع العديد من الجوائز عبر عملية السحب العشوائي؛ حيث تشمل الجوائز تقديم مبلغ 500 ريال، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والهدايا الرمزية وهدايا تذكارية تحمل شعاري الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومبادرة "معًا نتحرك".

وتأتي انطلاقة النسخة الرابعة من سلسلة "معًا نتحرك" بعد نجاح النسخة الثالثة، التي انطلقت بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكري في الرابع من شهر نوفمبر الماضي حتى الرابع عشر من الشهر ذاته؛ وذلك بالتعاون مع كل من شركة نوفو نورديسك، والسفارة الدنماركية في المملكة. حيث شارك في تلك النسخة أكثر من 1200 متسابق ومتسابقة في تحدي المشي والجري لمسافة 21.1 كم، إضافة إلى تحدي الأطفال الذي خصص لمسافة 14 كم، كما شارك في النسخة الثالثة 4 مجموعات رياضية مجتمعية في مسافات تصل مجموعها إلى أكثر من 25000كم.

وتهدف النسخة الرابعة إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي والجري ضمن مجموعات صغيرة، كزملاء عمل أو أصدقاء أو أفراد العائلة؛ حيث يتم الإعلان عن الحدث تحت عنوان "معًا أفضل"، لتحفيز المشاركين لبعضهم على ممارسة المشي والجري لمسافات أطول.

ويمكن للمشاركين، خلال هذه الفعالية الافتراضية، استخدام أي متتبع رقمي، وتحميل البيانات ولقطات الشاشة يوميًّا إلى منصة نتائج السباق (Result Race) لتسجيل التقدم المستمر. وسيتلقى المستخدمون المسجلون تأكيدات عبر البريد الإلكتروني مع تزويدهم برابط وإرشادات لمنصة نتائج السباق، ويسمح هذا الرابط المخصص لكل مشارك بإدخال المسافة والوقت لممارسة النشاط يوميًّا؛ حيث يتم التحقق من مستوى ممارسة الأنشطة يوميًّا عبر لقطة شاشة محملة من أي جهاز تتبع رقمي. وتتيح بوابة "النتائج" على المنصة للمستخدمين عرض التقدم مع المشاركين الآخرين، وعرض قوائم المتصدرين للفئات المختلفة (العمر والجنس والمسافة) على نفس الصفحة.

ويأتي تنظيم هذه النسخة بدعم من برنامج "جودة الحياة" أحد أهم برامج رؤية 2030، وبدعم من وزارة الرياضة. فيما تواصل هذه الفعالية لعب دور فعال في تحقيق أهداف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تعزيز الرفاهية الصحية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي.

إضافة إلى سلسلة مبادرة "معًا نتحرك"، نظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة، التي تهدف جميعها إلى زيادة مستويات النشاط البدني بين السكان من 13٪ في عام 2015 إلى 40٪؛ وذلك بحلول عام 2030.

كما حظيت مبادرة "تحرك والعب"، التي تم إطلاقها في أبريل الماضي، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، مشاركة أكثر من 151000 قطعوا 10 مليارات خطوة؛ من خلال سلسلة من التحديات سواء عبر الإنترنت، أو غيرها. وبالإضافة إلى تحفيز عشرات الآلاف من أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة. أسهمت مبادرة "تحرك والعب" في جمع مليون ريال سعودي لحملة جمعية زهرة للتوعية بسرطان الثدي في أكتوبر الماضي؛ حيث سار 000.1 مشارك أكثر من 66 مليون خطوة على مدار أسبوعين.