في الروبوت والبرمجة والتصنيع الرقمي.. "تحكم" يؤهل ويدرب 12 ألف متدرب ومتدربة

من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية

تمكّن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد من تأهيل وتدريب 12 ألف متدرب ومتدربة، 6500 منهم من الفتيات والباقي من الذكور، وذلك في عدد من الدورات المتقدمة في "الروبوت، والبرمجة، والتصنيع الرقمي، والمنافسات الرياضية"، وتجاوزت نسبة التفاعل اليومي 70% للعنصر النسائي، فيما كانت نسبة المشاريع المقدمة من الإناث 67%.

وأطلق الاتحاد هذه الدورات بدءاً من يناير 2020 وحتى منتصف شهر يونيو الجاري، والتزاماً منه بالإجراءات الاحترازية التي أقرّتها المملكة خلال مكافحة جائحة كورونا، تم التعاون بين الاتحاد ووزارة التعليم وشركة BE-STEAM الشريك التقني للاتحاد بإقامة هذه الدورات عبر فصول افتراضية تشمل عدة مسارات يومياً.

يشار إلى أن المرأة السعودية استفادت من برامج وأنشطة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات أولها مجال التحكيم؛ حيث دربت نحو 150 مُحكّمة، وإصدار شهادات محكّمات معتمدة من معهد إعداد القادة لهن، وبلغ عدد المحكمات اللاتي اعتمدن 31 محكمة في الروبوت كأوائل المحكمات في البطولات المحلية والدولية للروبوت في السعودية.

أما المجال الثاني فهو "المسابقات"، حيث أقيمت منافسات ومسابقات عدة خلال عام 2019م في الروبوت، ومنها بطولة فيرست العالمية التي شهدت مشاركة نحو 350 مدربة و2400 مشاركة بنسبة 62% من إجمالي المشاركين داخل المملكة، وحققت الفرق المشاركة 18 لقباً ومركزاً في البطولة، وتأهل الفريق الفائز بالمركز الأول لتمثيل المملكة في البطولة العالمية في هيوستن بأمريكا.

وأيضا بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت التي شارك فيها نحو 300 مدربة و750 مشاركة بنسبة 58% من إجمالي المشاركين داخل المملكة، وحققت الفرق المشاركة 9 مراكز في هذه البطولة على مستوى المملكة، وحصل فريقان من العنصر النسائي على المركز الأول في فئتين مختلفتين في التصفيات المحلية وتأهلوا للمشاركة في البطولة العالمية في مدينة جيور بالمجر، وحصل أحد الفرق على المركز 18 من أصل 423 فريقاً مشاركاً على مستوى العالم.



فيما كان المجال الثالث "التدريب والتطوير" إذ قدمت دورات مختلفة للمشاركات والمدربات، وبلغ إجمالي المستفيدات من الدورات التدريبية الحضورية نحو 450 مستفيدة، كما أقيمت دورات تدريبية عن بعد في رياضة الروبوت حضرها نحو 700 مستفيدة من مختلف الأعمار, حيث تعكس هذه الأرقام مدى فعالية المشاركة النسائية في أنشطة الاتحاد الخاصة بالروبوت، وأهمية الدور الذي تقدمه هذه الشريحة في تنشيط وتفعيل هذه الأنشطة.



