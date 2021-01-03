"الجبير" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها الصحة

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.