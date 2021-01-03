"الجبير" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها الصحة

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 04:06 PM

ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها الصحة

"الجبير" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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