الإيقاع بسارق معدات مقاول من متنزهات المطار بعفيف .. هنا ضُبط متوارياً

تمشيط ثم وصول في أقل من ساعة من البلاغ وجرت إحالته إلى جهة الاختصاص

أطاحت الدوريات الأمنية بمحافظة عفيف، بشخص متلبس بمسروقات أبلغ عنها مقاول أحد المشاريع التنموية بالمحافظة، وذلك بعد أقل ساعة من تلقي البلاغ عن الحادثة.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ لغرفة العمليات من أحد المقاولين عن تعرُّض معداته للسرقة في متنزهات المطار، وعلى الفور وجّه قائد الدوريات الأمنية بعفيف النقيب توفيق مفرح بن شهيل؛ الفرق برصد مداخل المحافظة مع تمشيط المواقع المحيطة بمسرح الحادثة.

وأسفرت عمليات التمشيط عن ضبط المتهم متوارياً عن الأنظار في أحد الجبال المحيطة وبحوزته المسروقات، وتمّ توقيفه وإحالته إلى جهات الاختصاص لإكمال الإجراءات معه.