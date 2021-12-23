"لأجلهم "و" إرادة التوحد" يوقعان إتفاقية لخدمة ذوي الإعاقة بنجران

تستهدف تحسين حياتهم واستثمار طاقاتهم وقدراتهم وتبادل الخبرات

‬وقعت جمعية إرادة التوحد بمنطقة نجران اتفاقية تعاون مع جمعية "لأجلهم"، لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور سمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية "لأجلهم"، وذلك في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين حياتهم، واستثمار طاقاتهم وقدراتهم.

ويأتي هذا التعاون للاستفادة من تجارب ومبادرات جمعية لأجلهم في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات التدريبية والعلمية بين الطرفين.

يشار أن هذه الشراكة تأتي امتداداً لما تقوم به الجمعية من خطوات حثيثة لما يعود بالنفع على ذوي أمراض التوحد.