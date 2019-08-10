دواب وأصوات وجلبة.. "الحج قبل 81 عامًا".. فيديو يستدعي المقارنة

نشرته دارة "المؤسس" اليوم بينما استقر ضيوف بيت الله على عرفات

رصد مقطع فيديو، نشرته دارة الملك عبدالعزيز اليوم، تواضع مكونات المكان واختلاط أصوات الحجاج والدواب الناقلة، وجلبة الحركة، وقلة أعداد الحجاج قبل (٨١) عامًا.

وقالت الدارة: "الفيديو يعكس تواضع مكونات المكان، ويضعنا في مقارنة مع نعمة ما وصلت إليه الخدمات لأعلى مستوياتها عبر تاريخ مكة، في ظل العهد السعودي".

واليوم استقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح هذا اليوم السبت ليؤدوا ركن الحج الأعظم؛ حيث شهدت الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات، انسيابيةً ومرونةً بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما هيّأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من إمكانات ضخمة وترتيبات متميزة؛ لينعم الحجاج بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.

وتميّزت عملية التصعيد من منى إلى عرفات باليسر بفضل الله، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال المرور يساندهم أفراد الأمن لتنظيم حركة السير وإرشاد ضيوف الرحمن ومساعدتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وبذل الغالي والنفيس لخدمتهم والسهر على راحتهم، وتيسير تنقلاتهم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ببذل أقصى الجهود لتأمين المزيد من الراحة والأمن والطمأنينة، ليؤدوا مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.