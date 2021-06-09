"الصحة": تسجيل 1274 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1028 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، تسجيل 1274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 461242 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1028 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 443810 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7503 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9929 والحالات الحرجة 1565 حالة.