الرياض.. إغلاق 170 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية في آخر 7 أيام

طبّقت بحقهم الغرامات بحدها الأعلى وأحيل ملاكها إلى الجهات المختصة

أغلقت أمانة الرياض، 170 منشأة خالفت القرارات الاحترازية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد؛ فيما تم إحالة ملاكها إلى الجهات المختصة لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم.

وتفصيلًا و‏ضمن جهودها في متابعة امتثال المنشآت للتوجيهات الوقائية لمنع انتشار كورونا، أغلقت أمانة منطقة الرياض ١٧٠ منشأة خالفت القرارات الاحترازية خلال الأيام الـ٧ الماضية، وطبقت بحقهم الغرامات بحدها الأعلى، وأحيل ملاكها إلى الجهات المختصة لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم.

وتحرص أمانة منطقة الرياض على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى.

وكانت الأمانة قد ألزمت منشآت تقديم الوجبات الغذائية كالمطاعم والبوفيهات، بتغليف الوجبات وطلبات العملاء، وإغلاقها بطريقة آمنة ومحكمة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل؛ بهدف ضمان وصول المنتج الغذائية للمستهلك بشكل سليم، وبما يَحُد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وفق وكالة الأنباء "واس".

وأطلقت مبادرة بالتنسيق مع الأسواق الغذائية الكبرى وفروعها بالمدينة، لتقديم خدمة تجهيز الطلبات للعملاء من المواطنين والمقيمين، وتسليمها لهم في مركباتهم؛ لمنع التزاحم والاصطفاف، وتيسير عملية التسوق؛ بما يضمن منع انتشار فيروس كورونا المستجد.