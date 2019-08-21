"الطب البديل" يحذّر: عشبة "السنامكي" خطيرة في هذه الحالات

تُستخدم كدواء شعبي لعلاج الإمساك .. واستشارة المختصين واجبة

كثيراً ما يلجأ الناس إلى الطب الشعبي، ويستخدمونه للتداوي من بعض المشكلات الصحية، وغالباً يكون ذلك دون استشارة طبيب مختص، ودون معرفة محاذير هذا المكوّن والمضاعفات التي قد تنتج عنه.

ومن بين هذه الأعشاب المنتشر استخدامها شعبياً يأتي "السنامكي"؛ حيث أورد عنه المركز الوطني للطب البديل والتكميلي تحذيرات عدة أوصى بمعرفتها والالتزام بها تجنباً لحدوث أيّ مضاعفات على المريض.

تفصيلاً؛ أوضح المركز أن "السنامكي" يستخدم شعبياً لعلاج الإمساك، ولكن هناك احتياطات ومحاذير، يجب مراعاتها، منها: عدم استخدامه من قِبل الأشخاص الذين لديهم حساسية لهذه النبتة، كما أنه من المحذور استخدامه لمَن يستخدم أدوية القلب وأمراض الأوعية الدموية، كما لا ينصح باستخدامه خلال فترة الحمل والرضاعة, ولا مع الأطفال.

وأشار إلى أنه لا يوجد من الدراسات العلمية المحكمة عالية الجودة ما يؤكّد هذه الاستخدامات، وقد تكون هناك تداخلات دوائية مع هذه العشبة، فلابد من أخذ الحيطة والحذر.

وأوصى "الطب البديل" بضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام أيٍّ من الأعشاب الطبية أو العلاجات التكميلية.