بلجيكا: 130 حالة وفاة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 49032

سجّلت بلجيكا 130 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها، أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس، إلى 7703 حالات.

وكشفت أنها سجلت 513 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49032 حالة، في حين تماثلت 316 حالة للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

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01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 02:00 PM

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 49032

بلجيكا: 130 حالة وفاة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت بلجيكا 130 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها، أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس، إلى 7703 حالات.

وكشفت أنها سجلت 513 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49032 حالة، في حين تماثلت 316 حالة للشفاء.

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فيروس كورونا الجديد

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