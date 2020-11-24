غدًا.. "فروسية حائل" ينظّم حفل سباقه السادس لموسم سباقات 1442هـ

"التبيناوي": يتكون من 4 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غدًا الأربعاء، حفل سباقه السادس لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.

وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من 4 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح"، والشوط الثاني من الدرجة الأولى للثالثة؛ فيما خصص الشوط الثالث "مفتوح الدرجات"، والشوط الرابع الرئيسي "الكأس" للخيل "مفتوح أفراس".

ميدان الفروسية حائل

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24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 11:58 AM

"التبيناوي": يتكون من 4 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط

غدًا.. "فروسية حائل" ينظّم حفل سباقه السادس لموسم سباقات 1442هـ

منصور الشلاقي

حائل

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ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غدًا الأربعاء، حفل سباقه السادس لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.

وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من 4 أشواط على مسافة 2000 متر لكل شوط؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح"، والشوط الثاني من الدرجة الأولى للثالثة؛ فيما خصص الشوط الثالث "مفتوح الدرجات"، والشوط الرابع الرئيسي "الكأس" للخيل "مفتوح أفراس".

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