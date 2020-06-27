العراق يسجل 2054 إصابة جديدة و122 حالة وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 41193 والوفيات 1559 و808 حالات شفاء

سجل العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية 2054 إصابة مؤكدة و122 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 41193 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1559 حالة، كما سُجل 808 حالات شفاء جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 18859 حالة.