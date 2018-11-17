"الدعجاني" يكرم رئيسي نادي عكاظ والقوس

قدم المشرف العام على كرة القدم بنادي عكاظ عبدالرحمن محمد الدعجاني هديتين تذكاريتين لرئيس نادي القوس بمحافظة الخرمة عايض السبيعي ورئيس نادي عكاظ بالطائف بندر الشهري نظير جهودهم الواضحة في خدمة الرياضة والرياضيين ولدورهم الفعال في رفع مستوى التنافس بين أندية المنطقة الغربية للدرجة الثالثة.

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17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440 11:59 PM

"الدعجاني" يكرم رئيسي نادي عكاظ والقوس

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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قدم المشرف العام على كرة القدم بنادي عكاظ عبدالرحمن محمد الدعجاني هديتين تذكاريتين لرئيس نادي القوس بمحافظة الخرمة عايض السبيعي ورئيس نادي عكاظ بالطائف بندر الشهري نظير جهودهم الواضحة في خدمة الرياضة والرياضيين ولدورهم الفعال في رفع مستوى التنافس بين أندية المنطقة الغربية للدرجة الثالثة.

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