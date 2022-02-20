متحدث "الصحة": منحنى الإصابات اليومية بكورونا في المملكة يشهد تراجعًا ملحوظًا

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن منحنى الإصابات اليومية بـ #كورونا في #المملكة يشهد تراجعًا ملحوظًا.
وتابع خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): نتوقع استمرار تراجع الإصابات اليومية والحالات الحرجة.
وأضاف: اللقاحات لها أثر في تراجع الإصابات اليومية بـ #كورونا والحالات الحرجة.
وزارة الصحة كورونا
قال: اللقاحات لها أثر في تراجع الإصابات اليومية بالفيروس والحالات الحرجة
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن منحنى الإصابات اليومية بـ #كورونا في #المملكة يشهد تراجعًا ملحوظًا.
وتابع خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): نتوقع استمرار تراجع الإصابات اليومية والحالات الحرجة.
وأضاف: اللقاحات لها أثر في تراجع الإصابات اليومية بـ #كورونا والحالات الحرجة.