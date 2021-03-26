النيجر: مقتل 13 مدنياً في هجوم مسلح بمنطقة تيلابيري

استهدفت 3 قرى في غرب البلاد

قُتل 13 مدنياً على الأقل، أمس، في هجمات مسلّحة استهدفت ثلاث قرى في منطقة تيلابيري- غرب النيجر، بالقرب من الحدود المالية.

وقال حاكم تيلابيري تيجاني إبراهيم كاتييلا؛ إن ثلاث قرى في المنطقة تعرّضت لهجوم مسلح؛ ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً، مضيفاً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستسيّر دوريات عسكرية مع أخذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية كافة وكفّ أيدي هذه العصابات التي لا دين لها ولا قانون.