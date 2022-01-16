خلال 24 ساعة .. الأردن تسجل 3493 إصابة جديدة بكورونا و 12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3493 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1100967 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1061250 حالة شفاء بعد تسجيل 2033 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة, لترتفع حالات الوفاة إلى 12986 حالة.