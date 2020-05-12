"السديس" يدشن خطط التعقيم والتطهير بالحرمين الشريفين استعدادًا للعشر الأواخر

طالب بتنفيذ جميع الاحترازات وفق الخطط التي وُضعت بالتعاون مع الجهات المعنية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الإجراءات الاحترازية وخطط التعقيم والتطهير داخل المسجد الحرام للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى الحرمين الشريفين.

وأكد "السديس" أن ذلك جاء استمرارًا لعمليات تطهير وتعقيم وتطييب الحرمين الشريفين والعناية التي توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله.

وتابع "السديس" مع الإدارات الخدمية جميع الإجراءات الاحترازية وخطط التعقيم والتطهير والعناية بالحرمين الشريفين واستعداداتها للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وطالب "السديس" بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وفق الخطط التي وضعت بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان جودة الخدمة، ولتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله- في تقديم أفضل وأجود الخدمات داخل الحرمين الشريفين خصوصًا في ظل توفر جميع الإمكانات التقنية والبشرية.