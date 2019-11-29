رينارد : مباراة البحرين ستكون البوابة الأولى لنا من أجل التأهل

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد

أكد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، على ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الظهور بشكل مغاير تمامًا عن الشكل الذي ظهر عليه في مباراتهم أمام المنتخب الكويتي في بداية مشوار خليجي 24.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة البحرين غدًا ستكون البوابة الأولى لنا من أجل التأهل، وإذا ما أردنا تحقيق ذلك فإنه يجب عليا أن نتجاوز مباراة الغد أمام منتخب البحرين.



وتابع: أملك لاعبين محترفين أستطيع معهم تجاوز صعوبة الإعداد لهذه البطولة، التي اكتملنا فيها في اليوم نفسه الذي افتتحنا فيه مبارياتنا بالبطولة؛ مما يؤكد صعوبة البداية.

وأضاف: احترافية لاعبينا اعتادت على تجاوز الضغوط، ذلك الأمر يجعلنا على ثقة بأنكم سترون أداء ونتيجة مختلفة عن البداية، الخسارة الأولى لا تعني الخروج من المنافسة، بل يجب علينا أن نؤمن بالعناصر التي نملكها، وكلي ثقة في تحقيق ما نبحث عنه.

من جانبه قال فواز القرني: يجب علينا أن نتقبل جميع حالات كرة القدم من خسارة أو فوز، الأهم أن تكون مستعداً من أجل العودة والنهوض مجدداً، فجميعنا أسرة وحدة يجمعها هدف واحد هو إسعاد الوطن وسنعمل من أجل ذلك.

وتابع: خسرنا أمام الكويت ولكننا لم نخسر المنافسة على اللقب؛ فلدينا الفرصة الكاملة لتحقيق ذلك من خلال تجاوز مباراتي البحرين وعمان.

