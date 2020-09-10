وفاة عروس بعد إصابتها بأزمة قلبية في حفل زفافها

حاول الأطباء في الحفل إسعافها لكنهم فشلوا

أعلن مركز "سوروكا" الطبي في بلدة بئر سبع يوم الأربعاء، وفاة امرأة (34 عاماً)، كانت قد سقطت على الأرض وأغمي عليها في حفل زفافها في جنوب فلسطين المحتلة قبل تسعة أيام.

وذكر المركز أن المرأة تعمل طبيبة، أصيبت بنوبة قلبية خلال الحدث، وحاول الكثير من أصدقائها الأطباء في الحفل إسعافها، لكنهم فشلوا، حسب موقع قناة "الحرة".

وتم نقلها بسرعة إلى مركز "سوروكا" الطبي حيث كانت تعمل، وكانت في حالة حرجة خلال الأيام التسعة الماضية، ثم توفيت أمس الأربعاء بعد فشل الأطباء في إنقاذها.