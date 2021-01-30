الكويت تسجل 514 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

في الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 164622 حالة؛ في حين تم تسجيل حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 959 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة، بلغ 52 حالة؛ ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، 6259 حالة.

وأضاف "السند" أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية، بلغ 8336 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوص 1520587 فحصًا؛ مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 6.2%.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، شفاء 501 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 157404 حالات.