"الشليل" ينوه إلى ما تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر من تحوّلات وإصلاحات

رفع التهنئة للملك بمناسبة ذكرى البيعة

رفع وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا، الشيخ تركي بن عبدالله الشليل؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.



وقال: إننا في هذا اليوم نحتفل بذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا، فهي بدايةُ وامتدادُ الخير والعطاء.



وأضاف: لقد مرّت تلك السنوات الخمس، وخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يمضي قدمًا بمسيرة الوطن نحو التقدم، في جميع المجالات المختلفة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، في إطار حرصه الكبير على توفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم.



وتابع: ولعل من أبرز ما تحمله هذه الذكرى من مضامين: الولاء من الشعب الوفي لقائد مسيرته الوطنية نحو التنمية والبناء، وتأمين كل ما من شأنه تعزيز مكانة بلادنا الغالية بين الأمم، تنميةً واستقرارًا.