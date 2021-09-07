مجلس الجمعيات ومركز الأثر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

في تنمية ممارسات الأثر للمنظمات غير الربحية

وقع رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون بن سعد السعدون، والرئيس التنفيذي لمركز الأثر المهندس أحمد بن عدلان الشمراني؛ مذكرة تفاهم بين مجلس الجمعيات الأهلية ومركز الأثر.

حضر الاتفاقية من جانب المجلس نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان، وأمين عام المجلس الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري.

وتضمنت تعزيز التكامل والتنسيق والتعاون المستمر بين الجهتين لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع الوعي بممارسات تنمية وقياس الأثر وبناء برامج تأهيلية للعاملين في المنظمات غير الربحية في مسارات تنمية الأثر، إلى جانب تأطير سبل التعاون المشترك بين الجانبين في بناء قدرات القطاع غير الربحي في ممارساته للعمل التنموي ومتابعة وتقييم البرامج التنموية ورصد قياس أثرها ضمن منظومة القطاع غير الربحي.

وأكد "السعدون" أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز الأثر سيؤتي ثماره في العمل المشترك ضمن فريق واحد لرفع الوعي بممارسات الأثر، وتنفيذ برامج تأهيلية للعاملين بالقطاع غير الربحي وتأطير العمل المشترك بما يلائم التوجه العام في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستعزز من التعاون بين الطرفين في إمكانية استعراض أفضل الممارسات في قياس الأثر على الصعيدين المحلي والدولي.