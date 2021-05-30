كورونا.. 80 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و11 ألف حالة بفرنسا و1119 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية.. إجمالي الإصابات بكوريا الجنوبية بلغ 140 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل أمس، تسجيل 79670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2012 وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 16 مليونًا و471600 إصابة منذ بداية الجائحة؛ فضلًا عن 461057 وفاة.

فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 10675 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة أمس.

وقالت الوزارة إن عدد المصابين بالفيروس في وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات، تَراجع بواقع 76 شخصًا إلى 3028، أمس السبت؛ في حين تراجع العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في المستشفيات بواقع 425 إلى 16847.

ويتراجع عدد المصابين وكذلك الموجودين في وحدات الرعاية الفائقة باطراد خلال الأسابيع الماضية.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 260659 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، وصل إلى 191475 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16009 حالات بعد تسجيل 51 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 480 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 139.910.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1.957.