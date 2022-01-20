البنك المركزي السعودي: عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة يتخطى المليون

متوافرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية

أعلن البنك المركزي السعودي تخطي عدد أجهزة نقاط البيع داخل المملكة حاجز المليون جهاز، متوافرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية.

وأرجع البنك المركزي هذا الإنجاز إلى الخطة الاستراتيجية التي عمل عليها بمشاركة القطاع المالي خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات، وتطوير الأطر التنظيمية الممكنة لتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة، حيث ستساهم وبشكل مباشر في تحقيق مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030م، للوصول بنسبة المدفوعات الرقمية إلى 70 في المئة بحلول 2025م من إجمالي عمليات الدفع.

وكان لجهود "المدفوعات السعودية" في تطوير وتشغيل البنية التحتية، وتمكين الجهات المالية لتقديم أحدث تقنيات الدفع الرقمي؛ أثر كبير في هذا الإنجاز كأحد المساهمين في هذا القطاع الحيوي والهام للنهوض بقطاع المدفوعات.

وبهذه المناسبة، قال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية الأستاذ زياد بن بندر اليوسف: تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة حاجز المليون جهاز يشير إلى زيادة قناعة المستهلكين والمتاجر معًا في الاعتماد على وسائل الدفع الرقمي في تعاملاتهم اليومية، وهو ما يدعم بشكل مباشر العمل على توجهات القيادة، في رقمنة الاقتصاد السعودي.

وأضاف: تعد أجهزة نقاط البيع أحد أبرز الممكنات لتحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي لنمو رقمنة المدفوعات، وزيادة قاعدة انتشارها في كافة القطاعات التجارية بالمملكة.

وأردف "اليوسف": الإنجاز الجديد في انتشار أجهزة نقاط البيع يُظهر مدى قبول واعتماد التجار على وسائل الدفع الرقمي، كوسائل دفع أساسية تساعد على تسهيل التعاملات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية للمتاجر. وقال "إن العام 2021م شهد نمواً في أجهزة نقاط البيع بنسبة تتجاوز 40 في المئة.

وتابع: ارتفع عدد الأجهزة من 721 ألف جهاز بنهاية عام 2020م ليتجاوز حاجز المليون جهاز بنهاية العام 2021م.

وأشار إلى تزامن هذه الزيادة مع نمو كبير في العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع بنسبة 80 في المئة، حيث بلغ عدد عمليات أجهزة نقاط البيع أكثر من 5 مليارات عملية بنهاية عام 2021م، مقارنةً بـ 2.8 مليار عملية في 2020م".

وقال "اليوسف": هناك عدة عوامل ساهمت في هذه الارتفاعات، من أهمها: التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير خيارات الدفع الرقمي لدى مختلف القطاعات التجارية، وزيادة وعي الجمهور بأهمية المدفوعات الرقمية، وارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات المدفوعات وذلك بعد البدء في منح التراخيص بداية عام 2020م، إضافة إلى إتاحة الخدمات الجديدة، مثل: عمليات الدفع عبر الأجهزة الذكية (Mobile Payments)، وإطلاق خدمة نقاط البيع الذكية (Soft PoS).