"مرور المدينة" يدشن نظام الرصد الآلي صباح الغد

لضبط مخالفتيْ "حزام الأمان واستخدام الجوال"

أعلن مرور المدينة المنورة عن تدشين نظام الرصد الآلي لمخالفتي "عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة" في المدينة المنورة، ابتداءً من التاسعة صباح غد الأربعاء.

وطالب مرور المدينة المنورة الجميع بالتقيد بأنظمة وتعليمات المرور؛ لضمان سلامة الجميع.

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01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439 01:48 PM

لضبط مخالفتيْ "حزام الأمان واستخدام الجوال"

"مرور المدينة" يدشن نظام الرصد الآلي صباح الغد

خالد الشاماني

المدينة المنورة

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أعلن مرور المدينة المنورة عن تدشين نظام الرصد الآلي لمخالفتي "عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة" في المدينة المنورة، ابتداءً من التاسعة صباح غد الأربعاء.

وطالب مرور المدينة المنورة الجميع بالتقيد بأنظمة وتعليمات المرور؛ لضمان سلامة الجميع.

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