الأردن: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 1.150

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1150 إصابة.
وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني، واثنان أجنبيان.
وأشارت إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 902 حالة.فيروس كورونا الجديد
عدد حالات الشفاء بلغ 902
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1150 إصابة.
وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني، واثنان أجنبيان.
وأشارت إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 902 حالة.